Источник: Барриос покинет «Зенит», футболист не устраивает Семака

«Зенит» принял решение расстаться с полузащитником Вильмаром Барриосом, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака не устраивает снизившаяся подвижность 32-летнего колумбийца на поле, но главный фактор — лимит на легионеров. Отмечается, что решение о расставании с полузащитником было принято еще весной.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го. Всего футболист провел 262 матча за питерцев, в которых отметился 3 голами и 7 результативными передачами.