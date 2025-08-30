Барко: «Станкович очень эмоционально проживает матчи, поэтому я отпраздновал победный гол «Сочи» с ним»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

Аргентинец забил оба гола своей команды, реализовав пенальти в ворота сочинцев.

— Что думаете о судействе?

— Я не люблю комментировать судейство. Получилось, как получилось. В итоге красную карточку Умярову отменили.

— Стали ли больше тренировать пенальти после «Зенита»?

— Я тренирую их каждый день. Всегда остаюсь после тренировки.

— После гола у вас были объятия со Станковичем. Было ли это жестом, что команда готова бороться за него?

— Думаю, что это знак того, что тренер очень сильно эмоционально проживает матч. Поэтому я отпраздновал с ним вместе.

— Не боитесь, что ваш стиль исполнения пенальти раскусят?

— Нет, думаю, я бы так не делал, если бы опасался.

— Что с Угальде и Гарсией?

— Они много работают для команды — это главное. У нападающих всегда бывают удачные и неудачные серии.

— Просил ли Угальде мяч перед вторым пенальти и готовы ли вы отдать ему удар в будущем?

— Перед пенальти так всегда. Это наша традиция. Если обратите внимание, то в матчах до этого также появлялись игроки.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют с московским «Динамо».