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«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»

21:06
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Официальный аккаунт «Спартака» в Twitter вспомнил о Терри Бутчере после комментария о судействе Виктора Кашшаи. Фото twitter.com
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный Twitter «Спартака» опубликовал несколько постов после комментария главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи о спорных моментах в играх с участием красно-белых.

«Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным», — написано в Twitter «Спартака» под фотографией с окровавленной головой игрока сборной Англии Терри Бутчера.

Таким образом, москичи отреагировали на высказывание Кашшаи о моменте с падением Александра Соболева в штрафной «Зенита» (1:2) матча полуфинала Кубка.

Также красно-белые привели еще две цитаты главы судейства, прикрепив к ним gif анимации с Рокки Бальбоа, героем фильма «Рокки», где его бьет соперник по голове, и момент из интервью актера Бена Аффлека, на котором американский актер смотрит в одну точку.

«Спартак» с 39 очками занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне.

Кашшаи прокомментировал открытое письмо «Спартака» в свой адрес

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