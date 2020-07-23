Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказал мнение об эпизоде с падением форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с «Зенитом» (1:2). Кашшаи считает, что игрок красно-белых упал не из-за контакта с рукой Вильмара Барриоса.

— Соболев и Барриос? Не всегда в футболе легко сказать, — сказал Кашшаи в эфире программы «Правила игры» на «Матч ТВ». — Да, контакт, конечно, был, но он упал, потому что споткнулся о землю. С разных ракурсов видно, что он просто поскользнулся. Совершенно точно, что не из-за контакта рукой он упал. Он терял равновесие и начал падать.

Абсолютно поддерживаю решение арбитра. Если бы кровь появилась, то контакт был более существенным. Он был достаточно легким. Если каждый контакт будет расцениваться как фол, то футбола не останется. Запрещается использовать ВАР в каждом эпизоде, это бы превратилось в видеоигру».