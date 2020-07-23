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Кашшаи прокомментировал открытое письмо «Спартака» в свой адрес

23 июля 2020, 19:08
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи сказал, что «Спартак» получит официальный ответ на открытое письмо в его адрес.

— Я не хочу комментировать в медиа подобного рода письма, — сказал Кашшаи в эфире программы «Правила игры» на «Матч ТВ». — Естественно, мы отправим «Спартаку» наш официальный ответ. Конечно, в матчах красно-белых происходит много спорных эпизодов, вмешательств ВАР. Возможно, судьи осуществляют ошибки в пользу и против «Спартака». Но ВАР используется для справедливости на матче. Если есть офсайд, то ВАР должен вмешаться и отменить офсайд. Кто знает, может, в следующем сезоне вмешательств ВАР будет больше или меньше в играх «Спартака». Для меня нет никаких проблем, что написали это письмо. Футбол — штука эмоциональная. Мы не можем ничего изменить за несколько недель.

С текстом письма можно ознакомиться здесь.

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