«Уфа» — «Рубин»: судьи три минуты изучали очевидное — что рука Плиева была прижата
На 71-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Рубин» арбитр Игорь Панин ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота уфимцев за игру рукой Константина Плиева.
Решение рефери можно было назвать правильным, если бы защитник сыграл в мяч левой рукой, отставленной в сторону. Но контакт мяча произошел с правой рукой, прижатой к телу. Плиев отворачивался. Это нельзя квалифицировать как нарушение правил.
Странно, но и в этой ситуации очень много времени ушло на проверку эпизода видеоассистентами Павлом Шадыхановым и Николаем Ереминым и изучение видеозаписи самим судьей. В общей сложности это заняло три минуты.
Но окончательное решение правильное — 11-метровый удар Панин отменил.
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