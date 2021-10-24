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Леонид Слуцкий высказался об игровом спаде «Рубина»

16:27
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) и высказался об игровом спаде команды.

— Нам не удался первый тайм, — сказал Слуцкий. Не могу назвать точно причину, потому что если бы знал, то этого бы не было. В перерыве был серьезный разговор, и я доволен реакций. Во втором тайме мы полностью доминировали, сравняли счет, имели несколько моментов, чтобы забить.

— Очевидно, что у «Рубина» игровой спад: одна победа в 10 матчах, нет стабильности в игре, качество игры вызывает вопросы. Как вы намерены выходить из этой ситуации?

— Работать. А как еще?

— Какие свои ошибки вы видите? В комплектовании команды, в тактической или физической подготовке?

— Если что-то не получается, то тренер виноват всегда. Есть в том числе и мои ошибки в том, какой футбол мы показываем, какое количество очков мы набрали.

— Какие задачи перед вами стояли в этом сезоне? Почему команда, которая тратит на новичков по 6-7 млн евро, застряла в середине таблицы, не может обыграть аутсайдеров?

— Мы потратили на новичков точно меньше денег, чем продали футболистов. Когда мы говорим, что потратили на новичков, на самом деле мы ничего не тратили. Тратили те деньги, который мы заработали, и даже меньше. Это нормальный процесс, когда команда меняется, большое количество новичков. Нам тоже хотелось бы, чтобы этот процесс проходил безболезненно, но будем стараться форсировать выход из этой ситуации.

«Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 16 очками в 12 матчах. В последний раз команда Слуцкого одерживала победу в чемпионате 13 сентября в игре с «Уралом» (4:0). С тех пор «Рубин» провел 5 матчей в РПЛ, в которых потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 0
Реал 1
Перерыв

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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