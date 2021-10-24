Леонид Слуцкий высказался об игровом спаде «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) и высказался об игровом спаде команды.
— Нам не удался первый тайм, — сказал Слуцкий. Не могу назвать точно причину, потому что если бы знал, то этого бы не было. В перерыве был серьезный разговор, и я доволен реакций. Во втором тайме мы полностью доминировали, сравняли счет, имели несколько моментов, чтобы забить.
— Очевидно, что у «Рубина» игровой спад: одна победа в 10 матчах, нет стабильности в игре, качество игры вызывает вопросы. Как вы намерены выходить из этой ситуации?
— Работать. А как еще?
— Какие свои ошибки вы видите? В комплектовании команды, в тактической или физической подготовке?
— Если что-то не получается, то тренер виноват всегда. Есть в том числе и мои ошибки в том, какой футбол мы показываем, какое количество очков мы набрали.
— Какие задачи перед вами стояли в этом сезоне? Почему команда, которая тратит на новичков по 6-7 млн евро, застряла в середине таблицы, не может обыграть аутсайдеров?
— Мы потратили на новичков точно меньше денег, чем продали футболистов. Когда мы говорим, что потратили на новичков, на самом деле мы ничего не тратили. Тратили те деньги, который мы заработали, и даже меньше. Это нормальный процесс, когда команда меняется, большое количество новичков. Нам тоже хотелось бы, чтобы этот процесс проходил безболезненно, но будем стараться форсировать выход из этой ситуации.
«Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 16 очками в 12 матчах. В последний раз команда Слуцкого одерживала победу в чемпионате 13 сентября в игре с «Уралом» (4:0). С тех пор «Рубин» провел 5 матчей в РПЛ, в которых потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.
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