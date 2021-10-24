Слуцкий похвалил арбитров за работу на матче «Уфа» — «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).
«Хорошо, что мы так отреагировали во втором тайме, качеством нашей игры во втором тайме я удовлетворен. Жаль, что не дожали. Хочу сказать, что арбитр сегодня точно не повлиял на ход матча, его решения не были критичными ни для одной из команд. Как я понимаю насчет ВАР, был правильно отменен пенальти в наши ворота, также правильно пенальти отменили и в ворота «Уфы». Пусть это будет чуть-чуть дольше, но зато будут приниматься правильные решения», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Слуцкий.
В первом тайме матча «Уфа» — «Рубин» был отменен гол полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии из-за офсайда у другого футболиста команды Леонида Слуцкого, Андерса Дрейера. Во втором тайме судьи не стали назначать пенальти в ворота «Рубина» после фола вратаря Юрия Дюпина на нападающем Гамиде Агаларове из-за офсайда.
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