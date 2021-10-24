Малафеев считает, что «Зенит» может обыграть «Спартак»
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Зенит» выглядит неплохо. Да, команда не набирает очки, есть три поражения подряд, и это немножко настораживает. Но в целом я не могу сказать, что есть какой-то кризис. Безусловно, отрицательное настроение присутствует в команде после поражений, и это невозможно игнорировать.
«Зенит» может обыграть «Спартак» за счет своего поля, потому что дома команда играет лучше, сильнее и агрессивнее, даже с учетом потери нескольких игроков «Зенит» все равно выглядит более мастеровитой командой. Результаты прошлых лет будут давить на «Спартак», который будет гипермотивирован. «Спартак» действительно неплохо смотрится в последних матчах, команда выглядит опасно, и к матчу с ним нужно подготовиться», — приводит слова Малафеева ТАСС.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.
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