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«Уфа» — «Ротор»: судья пожалел игрока гостей

15:50
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На 54-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Ротор» арбитр Виталий Мешков имел основания наказать Илью Жигулева желтой карточкой.

Это предупреждение стало бы для игрока волгоградцев вторым — ему пришлось бы покинуть поле. Но судья ограничился только назначением штрафного удара в пользу «Уфы». Видеоассистенты Алексей Амелин и Илья Елеференко не имели права вмешаться в действия рефери, так как речь шла о применении желтой (пусть и второй), а не красной карточки. (Александр Бобров)

Уфа — Ротор

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