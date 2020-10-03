На 54-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Ротор» арбитр Виталий Мешков имел основания наказать Илью Жигулева желтой карточкой.

Это предупреждение стало бы для игрока волгоградцев вторым — ему пришлось бы покинуть поле. Но судья ограничился только назначением штрафного удара в пользу «Уфы». Видеоассистенты Алексей Амелин и Илья Елеференко не имели права вмешаться в действия рефери, так как речь шла о применении желтой (пусть и второй), а не красной карточки. (Александр Бобров)