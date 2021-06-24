«Уфа» подписала контракт с чемпионом Европы в составе юношеской сборной России

«Уфа» объявила о переходе в команду вратаря Алексея Кузнецова.

24-летний россиянин заключил долгосрочный контракт с уфимским клубом.

Предыдущим клубом Кузнецова было брянское «Динамо». В сезоне-2020/21 голкипер провел за команду 37 матчей, из них 12 — на ноль. Кузнецов является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России (2013).