«Уфа» подписала контракт с чемпионом Европы в составе юношеской сборной России
14:24
«Уфа» объявила о переходе в команду вратаря Алексея Кузнецова.
24-летний россиянин заключил долгосрочный контракт с уфимским клубом.
Предыдущим клубом Кузнецова было брянское «Динамо». В сезоне-2020/21 голкипер провел за команду 37 матчей, из них 12 — на ноль. Кузнецов является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России (2013).
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/aleksej-kuznetsov-dobro-pozhalovat-v-fk-ufa
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