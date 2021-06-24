Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Госудме отреагировали на блокировку YouTube канала ФК «Ахмат»

14:02
Теги:

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на блокировку официального YouTube канала ФК «Ахмат».

«Это беспредел! Зачем вмешивать спорт в политику? «Ахмат» — ведущий клуб Чечни. Там занимаются много детишек. Правильно, что клуб подает в суд, решая вопрос в правовом поле. Надо использовать все ресурсы, чтобы отстоять свои права» , — сказал Свищев «СЭ».

«Ахмат» подал иск к корпорации Google, следует из картотеки арбитражных дел. Причиной обращения в суд стало блокирование официального канала клуба на YouTube.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Что будет, если есть кабачки каждый день?
Рекорд Роналду и дубль Бензема позволили Португалии и Франции сыграть вничью
Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу
Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора
vs
2
Офсайд