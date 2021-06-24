В Госудме отреагировали на блокировку YouTube канала ФК «Ахмат»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на блокировку официального YouTube канала ФК «Ахмат».

«Это беспредел! Зачем вмешивать спорт в политику? «Ахмат» — ведущий клуб Чечни. Там занимаются много детишек. Правильно, что клуб подает в суд, решая вопрос в правовом поле. Надо использовать все ресурсы, чтобы отстоять свои права» , — сказал Свищев «СЭ».

«Ахмат» подал иск к корпорации Google, следует из картотеки арбитражных дел. Причиной обращения в суд стало блокирование официального канала клуба на YouTube.