В Госудме отреагировали на блокировку YouTube канала ФК «Ахмат»
14:02
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на блокировку официального YouTube канала ФК «Ахмат».
«Это беспредел! Зачем вмешивать спорт в политику? «Ахмат» — ведущий клуб Чечни. Там занимаются много детишек. Правильно, что клуб подает в суд, решая вопрос в правовом поле. Надо использовать все ресурсы, чтобы отстоять свои права» , — сказал Свищев «СЭ».
«Ахмат» подал иск к корпорации Google, следует из картотеки арбитражных дел. Причиной обращения в суд стало блокирование официального канала клуба на YouTube.
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