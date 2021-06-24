Отец Влашича: «Никола много сделал для ЦСКА, но теперь ему нужен новый вызов»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича заявил, что его сыну нужен новый вызов.

«Россия и Москва прекрасны, я могу говорить об этой стране и об этом городе только с лучшей стороны. Но в мире есть более сильные лиги и клубы, к тому же, Николе неплохо бы быть поближе к дому. Он много сделал для ЦСКА и многого добился на индивидуальном уровне, но команда не всегда была готова следовать за ним. Я бы сказал, что Николе нужен новый вызов», — приводит Slobodna Dalmacija слова Влашича-старшего.

Влашич выступает за ЦСКА с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 23-летний хорват провел 34 матча за армейцев, на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. В марте сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».

На Евро-2020 Влашич принял участие в трех матчах сборной Хорватии на групповой стадии, на счету футболиста 1 гол на турнире. Хорватия вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, где сыграет с Испанией. Встреча состоится 28 июня, начало — в 19.00 (мск).