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«Оренбург» в добавленное ко второму тайму время забил «Уфе» и пробился в РПЛ на следующий сезон

«Оренбург» победил «Уфу» благодаря голу в концовке и вышел в РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
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28 мая. «Уфа» — «Оренбург» — 1:2.
Фото ФК «Оренбург».
28 мая. «Уфа» — «Оренбург» — 1:1.
Фото ФК «Уфа».
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«Уфа» на последних секундах уступила «Оренбургу» в ответном стыковом матче за право вступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23. Встреча, которая прошла в Уфе, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Гости открыл счет в начале первого тайме: после серии рикошетов мяч в ворота соперника отправил нападающий Джоэль Фамейе.

Но за пару минут до перерыва хозяева сравняли счет: защитник Юрий Журавлев подправил мяч в ворота.

И все же гости вырвали победу. Уже в добавленное ко второму тайму время, на 94-й минуте точный удар нанес капитан команды Андрей Малых.

Первая встреча, которая состоялась в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей вышел в РПЛ на следующий сезон.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Оренбург
Голы
Фамейе, 13 (0:1), Журавлев, 44 (1:1), Малых, 90+4 (1:2)
Уфа
Чичкан Плиев Никитин Сухов (Ортис, 38) Журавлев Кабутов Урунов Иванов Камилов (Фищенко, 85) Агаларов (Мрзляк, 85) Касинтура (Йокич, 63)
Оренбург
Гошев Сиваков Малых Гойкович Аюпов Ковалев (Корян, 82) Эктов Бреев (Полуяхтов, 46) Капленко Обухов (Титков, 62, Сычевой, 82) Фамейе (Хотулев, 90+6)
Предупреждения
Касинтура 38’, Журавлев 52’, Камилов 57’, Плиев 64’, Ортис 72’  -  Малых 60’, Титков 80’, Сиваков 90+1’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Богданов (Верея)
ВАР
Турбин (Дмитров) Болотенков (Москва)
ФК Оренбург
ФК Уфа
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