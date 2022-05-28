«Оренбург» в добавленное ко второму тайму время забил «Уфе» и пробился в РПЛ на следующий сезон

«Оренбург» победил «Уфу» благодаря голу в концовке и вышел в РПЛ

«Уфа» на последних секундах уступила «Оренбургу» в ответном стыковом матче за право вступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23. Встреча, которая прошла в Уфе, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Гости открыл счет в начале первого тайме: после серии рикошетов мяч в ворота соперника отправил нападающий Джоэль Фамейе.

Но за пару минут до перерыва хозяева сравняли счет: защитник Юрий Журавлев подправил мяч в ворота.

И все же гости вырвали победу. Уже в добавленное ко второму тайму время, на 94-й минуте точный удар нанес капитан команды Андрей Малых.

Первая встреча, которая состоялась в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей вышел в РПЛ на следующий сезон.