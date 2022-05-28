«Уфа» — «Оренбург»: гости вышли вперед в добавленное время

«Уфа» принимает «Оренбург» (1:2, второй тайм) в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник гостей Андрей Малых забил второй гол. Первый мяч оренбуржцев забил на 13-й минуте Джоэл Фамейе.

У «Уфы» единственный гол забил защитник Юрий Журавлев на 44-й минуте.