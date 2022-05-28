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«Уфа» — «Оренбург»: гости вышли вперед в добавленное время

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Уфа» принимает «Оренбург» (1:2, второй тайм) в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник гостей Андрей Малых забил второй гол. Первый мяч оренбуржцев забил на 13-й минуте Джоэл Фамейе.

У «Уфы» единственный гол забил защитник Юрий Журавлев на 44-й минуте.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Оренбург
Голы
Фамейе, 13 (0:1), Журавлев, 44 (1:1), Малых, 90+4 (1:2)
Уфа
Чичкан Плиев Никитин Сухов (Ортис, 38) Журавлев Кабутов Урунов Иванов Камилов (Фищенко, 85) Агаларов (Мрзляк, 85) Касинтура (Йокич, 63)
Оренбург
Гошев Сиваков Малых Гойкович Аюпов Ковалев (Корян, 82) Эктов Бреев (Полуяхтов, 46) Капленко Обухов (Титков, 62, Сычевой, 82) Фамейе (Хотулев, 90+6)
Предупреждения
Касинтура 38’, Журавлев 52’, Камилов 57’, Плиев 64’, Ортис 72’  -  Малых 60’, Титков 80’, Сиваков 90+1’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Богданов (Верея)
ВАР
Турбин (Дмитров) Болотенков (Москва)

ФК Оренбург
ФК Уфа
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Антон Зиньковский

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