«Уфа» — «Нижний Новгород»: Кабутов получил красную карточку

Сегодня, 12 марта, проходит матч 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором «Уфа» на своем поле принимает «Нижний Новгород».

На 97-й минуте игры главный арбитр Владислав Безбородов после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора, не назначил пенальти за падение в штрафной гостей нападающего Гамида Агаларова.

Во время просмотра выяснилось, что полузащитник хозяев Дмитрий Кабутов немного ранее сфолил в нападении и судья показал ему желтую карточку. Сразу же игрок получил вторую за оскорбление и был удален.

Счет в игре 0:0.

Следить за матчем «Уфа» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».