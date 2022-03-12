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Сегодня, 15:57

«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью, арбитр не назначил пенальти в концовке встречи

«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

«Уфа» сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Уфе.

На 97-й минуте игры главный арбитр Владислав Безбородов после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора, не назначил пенальти за падение в штрафной гостей нападающего Гамида Агаларова. Арбитр показал вторую желтую карточку полузащитнику хозяев Дмитрию Кабулову за фол в нападении.

Таким образом, «Уфа» набрала 17 очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 23 баллами занимает 11-ю позицию.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
0:0
Нижний Новгород
Уфа
Беленов Плиев Никитин Йокич Журавлев Фищенко Тиагу Родригеш Мрзляк (Ортис, 61) Кротов (Урунов, 70) Агаларов Касинтура (Кабутов, 46)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев Гоцук Ларсен (Горбунов, 46, Шарипов, 85) Кравцов Калинский Берковский (Милсон, 80) Стоцкий Эннин (Сулейманов, 64)
Предупреждения
Тиагу Родригеш 45’, Кабутов 67’, Журавлев 82’  -  Кравцов 67’, Юлдошев 73’
Удаления
Кабутов 90+7’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область) Хатуев (Грозный)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Уфа
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 - : -
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
13.03 12:00
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 - : -
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