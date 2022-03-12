«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью, арбитр не назначил пенальти в концовке встречи

«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче РПЛ

«Уфа» сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Уфе.

На 97-й минуте игры главный арбитр Владислав Безбородов после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора, не назначил пенальти за падение в штрафной гостей нападающего Гамида Агаларова. Арбитр показал вторую желтую карточку полузащитнику хозяев Дмитрию Кабулову за фол в нападении.

Таким образом, «Уфа» набрала 17 очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 23 баллами занимает 11-ю позицию.