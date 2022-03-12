Арбитр и ВАР не назначили пенальти в матче «Уфа» — «Нижний Новгород»

На 68-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Нижний Новгород» в штрафной площади гостей после прострела Дмитрия Кабутова произошел контакт мяча с правой рукой Иброхимхалила Юлдошева, но пенальти был правильно не назначен.

Эпизод матча «Уфа» — «Нижний Новгород».

Эпизод матча «Уфа» — «Нижний Новгород».

Эпизод матча «Уфа» — «Нижний Новгород».

Сам судья Владислав Безбородов и его первый ассистент Дмитрий Жвакин не могли видеть деталей случившегося. Видеоассистенты Кирилл Левников и Алексей Лунев провели проверку и убедились, что оснований для назначения 11-метрого удара нет.

Решение абсолютно верное: мяч чиркнул по предплечью, рука находилась в естественном положении и была почти прижата к корпусу.