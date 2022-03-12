«Уфа» — «Нижний Новгород»: Безбородов правильно не назначил еще один пенальти? За что удален Кабутов?

На 90+3-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Нижний Новгород» (0:0) на половине поля гостей один за другим случились два эпизода, в которых арбитр Владислав Безбородов продолжил игру.

Сначала произошло единоборство уфимца Дмитрия Кабутова с соперником — судья жестом показал, что не собирается останавливать матч. Затем в штрафной площади нижегородцев упал игрок «Уфы» — и снова рефери не зафиксировал фол.

После этого свою проверку начали видеоассистенты Кирилл Левников и Алексей Лунев. Затем они предложили Безбородову посмотреть видеозапись обоих моментов на мониторе. На нем было видно, что защитник гостей Лукас Масоэро попал рукой в голову соперника. Это фол. Но несколькими секундами ранее Кабутов нарушил правила.

В итоге Безбородов правильно не назначил пенальти, а вместо этого наказал штрафным ударом и второй желтой карточкой Кабутова и удалил его. Но при этом рефери, пожалуй, ошибочно оставил без дисциплинарной санкции действия Масоэро — его тоже следовало предупредить.

Были еще два момента, в которых на 12-й и 77-й минутах, игроки падали в штрафной площади. Понять, правильно ли поступил судья, не назначив 11-метровые удары, невозможно — не позволяет качество телетрансляции и предложенные повторы.

Отмечу, что Безбородов, общаясь с видеоассистентами, прикрыл рот ладонью. Так делать запрещено.

Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород». Фото «СЭ»

Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород». Фото «СЭ»

Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород». Фото «СЭ»