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«Уфа» — «Нижний Новгород»: Безбородов правильно не назначил еще один пенальти? За что удален Кабутов?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
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На 90+3-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Нижний Новгород» (0:0) на половине поля гостей один за другим случились два эпизода, в которых арбитр Владислав Безбородов продолжил игру.

Сначала произошло единоборство уфимца Дмитрия Кабутова с соперником — судья жестом показал, что не собирается останавливать матч. Затем в штрафной площади нижегородцев упал игрок «Уфы» — и снова рефери не зафиксировал фол.

После этого свою проверку начали видеоассистенты Кирилл Левников и Алексей Лунев. Затем они предложили Безбородову посмотреть видеозапись обоих моментов на мониторе. На нем было видно, что защитник гостей Лукас Масоэро попал рукой в голову соперника. Это фол. Но несколькими секундами ранее Кабутов нарушил правила.

В итоге Безбородов правильно не назначил пенальти, а вместо этого наказал штрафным ударом и второй желтой карточкой Кабутова и удалил его. Но при этом рефери, пожалуй, ошибочно оставил без дисциплинарной санкции действия Масоэро — его тоже следовало предупредить.

Были еще два момента, в которых на 12-й и 77-й минутах, игроки падали в штрафной площади. Понять, правильно ли поступил судья, не назначив 11-метровые удары, невозможно — не позволяет качество телетрансляции и предложенные повторы.

Отмечу, что Безбородов, общаясь с видеоассистентами, прикрыл рот ладонью. Так делать запрещено.

Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ "Уфа" - "Нижний Новгород". Фото "СЭ"
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ "Уфа" - "Нижний Новгород". Фото "СЭ"
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»

Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ "Уфа" - "Нижний Новгород". Фото "СЭ"
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ "Уфа" - "Нижний Новгород". Фото "СЭ"
Эпизод матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

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2.02
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Манчестер Юнайтед
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ФК Уфа
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«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью, арбитр не назначил пенальти в концовке встречи

«Ахмат» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 - : -
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
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Артем Дзюба

Зенит

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Зенит

 6
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