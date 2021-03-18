«Уфа» — «Локомотив»: Крыховяк открыл счет в матче
18:42
Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк на 79-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» вывел железнодорожников вперед.
После подачи с углового Эдер сделал скидку во вратарскую площадь, откуда польский легионер в касание пробил под перекладину, опередив вратаря хозяев Беленова.
Для 31-летнего поляка это пятый мяч в нынешнем сезоне чемпионата России.
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