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«Уфа» — «Локомотив»: Крыховяк открыл счет в матче

18:42
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Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк на 79-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» вывел железнодорожников вперед.

После подачи с углового Эдер сделал скидку во вратарскую площадь, откуда польский легионер в касание пробил под перекладину, опередив вратаря хозяев Беленова.

Для 31-летнего поляка это пятый мяч в нынешнем сезоне чемпионата России.

Уфа — Локомотив

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