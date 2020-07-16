«Уфа» — «Динамо»: видеотрансляция матча в 18.00
16:00
В четверг, 16 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Уфимский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. «Динамо» с 35-ю очками — на девятой строчке.
Следить за матчем «Уфа» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Уфа» — «Динамо»
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