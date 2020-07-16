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«Уфа» — «Динамо»: видеотрансляция матча в 18.00

16:00
Владимир Рыков и Вячеслав Кротов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Рыков и Вячеслав Кротов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 16 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Уфимский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. «Динамо» с 35-ю очками — на девятой строчке.

Следить за матчем «Уфа» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Динамо»

Уфа — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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