Прервалась рекордная голевая серия полузащитника ЦСКА Языджи

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи не смог отличиться голом в этом матче. Таким образом, прервалась его рекордная голевая серия.

С момента дебюта в премьер-лиге до этого турок ни разу не покидал поле без забитого мяча. Он отличался в шести матчах подряд.

По четыре стартовых встречи были голевыми для Олега Гарина из «Океана», Андрея Штолцерса из «Спартака» и Вильсона Изидора из «Локомотива».