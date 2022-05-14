«Уфа» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч аутсайдеров

«Уфа» на своем поле примет тульский «Арсенал» в рамках 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Журавлев, Плиев, Иванов, Кабутов, Фищенко, Урунов, Касинтура, Агаларов.

Запасные: Кукушкин, Ботака-Иобома, Кротов, Кмилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Ортис.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Костадинов, Кангва, Кайнов, Марков.

Запасные: Шамов, Суханов, Радакович, Кулешин, Пантелеев, Кангва, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев, Деспотович.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Арсенал» идет следом: 23 очка и 16-е место.