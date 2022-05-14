«Я навсегда останусь фанатом красно-белых». Жиго о любви к «Спартаку»

Защитник «Спартак» Самюэль Жиго заявил, что московский клуб навсегда останется важной частью его жизни.

«Марсель» — команда, за которую я переживаю всю жизнь, но решение покинуть «Спартак» далось очень непросто. Я навсегда останусь фанатом красно-белых. Благодаря этому клубу я узнал Россию, у меня появилось много замечательных друзей, я приобрел огромный опыт, в том числе в еврокубках. Осталось красиво завершить этот путь.

Провести столько игр за «Спартак» — привилегия. За эти годы я узнал многое об истории клуба, его легендах и победах. Всегда старался соответствовать спартаковским традициям и честно биться на поле. Были и сложные периоды, но я счастлив, что несколько лет назад сделал самый правильный выбор в своей карьере. У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. И сейчас у меня одна мечта — поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию», — цитирует Жиго сайт красно-белых.

Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. В зимнее трансферное окно защитник подписал контракт с «Марселем». Игрок присоединится к новому клубу по окончании нынешнего сезона.