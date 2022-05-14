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«Я навсегда останусь фанатом красно-белых». Жиго о любви к «Спартаку»

Защитник «Спартак» Жиго рассказал о любви к московскому клубу
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Самюэль Жиго.
Фото ФК «Спартак»

Защитник «Спартак» Самюэль Жиго заявил, что московский клуб навсегда останется важной частью его жизни.

«Марсель» — команда, за которую я переживаю всю жизнь, но решение покинуть «Спартак» далось очень непросто. Я навсегда останусь фанатом красно-белых. Благодаря этому клубу я узнал Россию, у меня появилось много замечательных друзей, я приобрел огромный опыт, в том числе в еврокубках. Осталось красиво завершить этот путь.

Провести столько игр за «Спартак» — привилегия. За эти годы я узнал многое об истории клуба, его легендах и победах. Всегда старался соответствовать спартаковским традициям и честно биться на поле. Были и сложные периоды, но я счастлив, что несколько лет назад сделал самый правильный выбор в своей карьере. У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. И сейчас у меня одна мечта — поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию», — цитирует Жиго сайт красно-белых.

Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. В зимнее трансферное окно защитник подписал контракт с «Марселем». Игрок присоединится к новому клубу по окончании нынешнего сезона.

Источник: https://spartak.com/news/2022-05-14-samuel_zhigo_ya_ostanus_krasno-belym_navsegda/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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