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В Госдуме отреагировали на слова президента УЕФА о переходе РФС в Азию: «Европа сама будет жалеть»

В Госдуме считают, что Европа будет жалеть об уходе России в Азию
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Чеферин очень много выступает, но мало делает, к сожалению. Уже слышали несколько обнадеживающих заявлений от него, но решение УЕФА сложилось далеко не в нашу пользу. Чтобы не быть в международной изоляции, России нужны международные матчи. Это необходимо любому профессиональному спортсмену. Я считаю, что на Европе останавливаться не надо, нужно идти вперед. Европа сама потом будет жалеть, что потеряла такой мощный рынок, как Россия. Конечно, Европы и Южная Америка — лидеры континентального футбола. Но нам сидеть без игры нельзя, нужна практика. Если не Европа, то Азия. Мы — евроазиатская страна, поэтому вариант не самый худший», — сказал Свищев «СЭ».

Чеферин заявил COPE, что переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад. Ранее УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных турниров.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Сборная России по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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