В Госдуме отреагировали на слова президента УЕФА о переходе РФС в Азию: «Европа сама будет жалеть»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Чеферин очень много выступает, но мало делает, к сожалению. Уже слышали несколько обнадеживающих заявлений от него, но решение УЕФА сложилось далеко не в нашу пользу. Чтобы не быть в международной изоляции, России нужны международные матчи. Это необходимо любому профессиональному спортсмену. Я считаю, что на Европе останавливаться не надо, нужно идти вперед. Европа сама потом будет жалеть, что потеряла такой мощный рынок, как Россия. Конечно, Европы и Южная Америка — лидеры континентального футбола. Но нам сидеть без игры нельзя, нужна практика. Если не Европа, то Азия. Мы — евроазиатская страна, поэтому вариант не самый худший», — сказал Свищев «СЭ».

Чеферин заявил COPE, что переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад. Ранее УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных турниров.