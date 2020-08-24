Тедеско уже неплохо говорит по-русски. Видеодоказательство от «Спартака»
19:58
«Спартак» опубликовал фрагмент пресс-конференции главного тренера Доменико Тедеско после победы над «Локомотивом» в 4-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1). Специалист пропустил две предыдущие игры красно-белых из-за ангины. На вопрос о самочувствии тренер ответил по-русски.
— Спасибо за вопрос. Я хорошо, спасибо. Это была очень трудная ситуация для меня. Все время в номере отеля, без футбола, без команды. Это трудно. Но сегодня я на поле, я здесь. Конечно, я очень рад, — сказал Тедеско.
Тедеско возглавил «Спартак» меньше года назад — 14 октября 2019 года.
40 слов Доменико о своём самочувствии на русском языке! ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 24, 2020
Прогрессируем не только на поле ? pic.twitter.com/kJWWbrifqr