Тедеско уже неплохо говорит по-русски. Видеодоказательство от «Спартака»

«Спартак» опубликовал фрагмент пресс-конференции главного тренера Доменико Тедеско после победы над «Локомотивом» в 4-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1). Специалист пропустил две предыдущие игры красно-белых из-за ангины. На вопрос о самочувствии тренер ответил по-русски.

— Спасибо за вопрос. Я хорошо, спасибо. Это была очень трудная ситуация для меня. Все время в номере отеля, без футбола, без команды. Это трудно. Но сегодня я на поле, я здесь. Конечно, я очень рад, — сказал Тедеско.

Тедеско возглавил «Спартак» меньше года назад — 14 октября 2019 года.