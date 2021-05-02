У Влашича диагностирована травма коленного сустава
По итогам обследования у полузащитника ЦСКА Николы Влашича диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани, сообщает официальный сайт столичного клуба 2 мая.
В ближайшее время Никола будет работать индивидуально. О сроках возвращения игрока в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.
Хорват прошел обследование после травмы колена, полученной в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1).
В игре с «Уфой» Влашич вышел на поле в стартовом составе, но попросил замену в перерыве.
23-летний хорват в нынешнем сезоне РПЛ забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 26 матчах.
Методология
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nikola-vlasic-proshel-obsledovanie/
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