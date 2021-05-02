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У Влашича диагностирована травма коленного сустава

16:04
Никола Влашич. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Никола Влашич. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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По итогам обследования у полузащитника ЦСКА Николы Влашича диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани, сообщает официальный сайт столичного клуба 2 мая.

В ближайшее время Никола будет работать индивидуально. О сроках возвращения игрока в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.

Хорват прошел обследование после травмы колена, полученной в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1).

В игре с «Уфой» Влашич вышел на поле в стартовом составе, но попросил замену в перерыве.

23-летний хорват в нынешнем сезоне РПЛ забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 26 матчах.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nikola-vlasic-proshel-obsledovanie/

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