Первушин рассказал о настрое «Тамбова» на матч с «Ростовом»
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о настрое команды перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».
«Настроение нормальное. С «Локомотивом» неплохую игру провели. Первый тайм вообще очень понравился. А потом нам где-то не повезло, где-то индивидуальное мастерство сказалось.
Да, в обороне у нас есть проблемы. Вылет из РПЛ? Мы давно это не обсуждаем. Все знают наши проблемы. Я настраиваю ребят, чтобы они проявляли себя», — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер».
Встреча состоится сегодня, 2 апреля, на «Ростов Арене». Начало — в 16.30 (мск). Если «Тамбов» проиграет в этой встрече, команда вылетит из РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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