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Первушин рассказал о настрое «Тамбова» на матч с «Ростовом»

16:24
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о настрое команды перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Настроение нормальное. С «Локомотивом» неплохую игру провели. Первый тайм вообще очень понравился. А потом нам где-то не повезло, где-то индивидуальное мастерство сказалось.

Да, в обороне у нас есть проблемы. Вылет из РПЛ? Мы давно это не обсуждаем. Все знают наши проблемы. Я настраиваю ребят, чтобы они проявляли себя», — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер».

Встреча состоится сегодня, 2 апреля, на «Ростов Арене». Начало — в 16.30 (мск). Если «Тамбов» проиграет в этой встрече, команда вылетит из РПЛ.

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