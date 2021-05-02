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«Химки» в меньшинстве обыграли «Урал»

15:51
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«Химки» в домашнем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ обыграли «Урал» (1:0).

С 15-й минуты победители игры выступали вдесятером. Красную карточку получил Александр Трошечкин. Победный гол забил Мохамед Конате.

«Химки» в 28 матчах набрали 44 балла и расположились на 8-м месте. «Урал» (31) — на 12-й строчке.

«Химки» — «Урал» — 1:0 (1:0)

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Химки» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)

Гол: Конате, 10.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Могилевец, Трошечкин, Глушенков (Корян, 90), Боженов, Конате (Кухарчук, 56), Себай (Мирзов, 76).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Кулаков, Егорычев (Ибрахимай, 71), Гаджимурадов (Подберезкин, 76), Мишкич (Евсеев, 54), Аугустыняк, Погребняк, Бикфалви.

Предупреждения: Данилкин, 31. Бикфалви, 78. Евсеев, 81. Ибрахимай, 85.
Удаление: Трошечкин, 15.

Судьи: Москалев (Воронеж). Шаламберидзе (Москва), Милюченко (Санкт-Петербург).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва).
2 мая. Химки. Стадион «Арена Химки».

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