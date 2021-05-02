«Химки» в меньшинстве обыграли «Урал»
«Химки» в домашнем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ обыграли «Урал» (1:0).
С 15-й минуты победители игры выступали вдесятером. Красную карточку получил Александр Трошечкин. Победный гол забил Мохамед Конате.
«Химки» в 28 матчах набрали 44 балла и расположились на 8-м месте. «Урал» (31) — на 12-й строчке.
«Химки» — «Урал» — 1:0 (1:0)
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
«Химки» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)
Гол: Конате, 10.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Могилевец, Трошечкин, Глушенков (Корян, 90), Боженов, Конате (Кухарчук, 56), Себай (Мирзов, 76).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Кулаков, Егорычев (Ибрахимай, 71), Гаджимурадов (Подберезкин, 76), Мишкич (Евсеев, 54), Аугустыняк, Погребняк, Бикфалви.
Предупреждения: Данилкин, 31. Бикфалви, 78. Евсеев, 81. Ибрахимай, 85.
Удаление: Трошечкин, 15.
Судьи: Москалев (Воронеж). Шаламберидзе (Москва), Милюченко (Санкт-Петербург).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва).
2 мая. Химки. Стадион «Арена Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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