У голкипера «Локомотива» Лантратова случилась стычка с одноклубником Фассоном в концовке матча с «Уралом»
Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов поссорился с защитником своей команды Лукасом Фассоном в ходе матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).
Во втором тайме встречи игроки начали толкаться после эпизода у ворот железнодорожников. Капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову пришлось вмешаться и оттаскивать Фассона от голкипера.
Ранее у 22-летнего бразильца уже был конфликт с одноклубником в ходе матча. В 15-м туре он поссорился с Наиром Тикнизяном в матче с «Ахматом» (2:1).
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|
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|
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|4
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|16
|
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|3
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30 тур
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
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|1
|5
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Оренбург
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|1
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