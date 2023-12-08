У голкипера «Локомотива» Лантратова случилась стычка с одноклубником Фассоном в концовке матча с «Уралом»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов поссорился с защитником своей команды Лукасом Фассоном в ходе матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

Во втором тайме встречи игроки начали толкаться после эпизода у ворот железнодорожников. Капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову пришлось вмешаться и оттаскивать Фассона от голкипера.

Ранее у 22-летнего бразильца уже был конфликт с одноклубником в ходе матча. В 15-м туре он поссорился с Наиром Тикнизяном в матче с «Ахматом» (2:1).