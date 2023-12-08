Тикнизян — после победы над «Уралом»: «Все замерзли, идем греться»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал короткий комментарий после победы над «Уралом» (2:0) в 18-м туре РПЛ.

«Ребята, с победой. Все замерзли, идем греться», — сказал Тикнизян в видео, которое опубликовала пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.