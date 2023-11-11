Между защитниками «Локомотива» Тикнизяном и Фассоном случилась стычка в матче с «Ахматом»

Игроки «Локомотива» Наир Тикнизян и Лукас Фассон поссорились в ходе матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата».

Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве.

На 12-й минуте между защитниками «Локомотива» случился конфликт после одного из эпизодов у ворот хозяев. Тикнизян и Фассон столкнулись лбами и обменялись несколькими репликами, после чего разошлись.