Гол Морозова принес «Локомотиву» победу над «Уралом»

«Локомотив» на своем поле обыграл «Урал» в матче 18-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 18-й минуте открыл защитник железнодорожников Евгений Морозов. На 90+5-й минуте преимущество хозяев удвоил Наир Тикнизян.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре, который состоится после завершения зимнего перерыва в РПЛ, красно-зеленые на выезде сыграют с «Сочи», а «Урал» в гостях встретится с «Ахматом». Обе игры пройдут 2 марта.