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Тюкавин — о переходе Осипенко в «Динамо»: «Поздравляю Макса, что сделал правильный выбор»

Микеле Антонов
Корреспондент
Максим Осипенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко.

«Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу. Ушел Фаби (Бальбуэна). Пришел на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас», — сказал Тюкавин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что контракт бело-голубых с 31-летним футболистом будет рассчитан на три года с двумя опциями продления еще на один год каждая.

С 2020 года Осипенко провел 171 матч за «Ростов» во всех турнирах и забил 26 голов.

В минувшем сезоне «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. 13 июня московский клуб объявил о назначении новым главным тренером команды Валерия Карпина, который ранее работал в «Ростове».

Мирлинд Даку, Жерсон, Максим Осипенко, Эдуард Сперцян.«Зенит» покупает Даку, Карпин забирает Осипенко в «Динамо», куда уйдет Сперцян? Таблица трансферов РПЛ

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Осипенко — болельщикам «Ростова»: «Ухожу, но не прощаюсь»

Источник: форвард «Рубина» Даку не договорился с «Зенитом» об условиях контракта
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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