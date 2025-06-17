Тюкавин — о переходе Осипенко в «Динамо»: «Поздравляю Макса, что сделал правильный выбор»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко.

«Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу. Ушел Фаби (Бальбуэна). Пришел на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас», — сказал Тюкавин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что контракт бело-голубых с 31-летним футболистом будет рассчитан на три года с двумя опциями продления еще на один год каждая.

С 2020 года Осипенко провел 171 матч за «Ростов» во всех турнирах и забил 26 голов.

В минувшем сезоне «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. 13 июня московский клуб объявил о назначении новым главным тренером команды Валерия Карпина, который ранее работал в «Ростове».