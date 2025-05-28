Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2030 года
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин продлил контракт с клубом.
Как сообщал «СЭ», отступные для зарубежных клубов остались в нем прежние — 20 миллионов евро. Для российских команд отступных нет. При этом зарплата 22-летнего игрока немного увеличилась.
Пресс-служба бело-голубых объявила о продлении соглашения в ролике с участием Тюкавина и актера Павла Деревянко. Новый контракт рассчитан до 2030 года.
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В сезоне-2024/25 Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Нападающий пропустил концовку сезона из-за повреждения крестообразной связки. Он не выходил на поле с начала марта.
Источник: ФК «Динамо»
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|19
|
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|9.10
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
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|Факел – Локомотив
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|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
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|11.10
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Максим Глушенков
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|5
|П
|
|
Педро
Зенит
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|
|
Маркиньос
Спартак
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|
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Юрий Горшков
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|К
|Ж
|
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|3
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|2
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