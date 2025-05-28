Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2030 года

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин продлил контракт с клубом.

Как сообщал «СЭ», отступные для зарубежных клубов остались в нем прежние — 20 миллионов евро. Для российских команд отступных нет. При этом зарплата 22-летнего игрока немного увеличилась.

Пресс-служба бело-голубых объявила о продлении соглашения в ролике с участием Тюкавина и актера Павла Деревянко. Новый контракт рассчитан до 2030 года.

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В сезоне-2024/25 Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Нападающий пропустил концовку сезона из-за повреждения крестообразной связки. Он не выходил на поле с начала марта.