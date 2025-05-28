Источник: хавбек «Химок» Вера бесплатно перейдет в «Локомотив»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера продолжит карьеру в московском «Локомотиве», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 28-летний аргентинец в ближайшее время расторгнет контракт с «Химками», после чего на правах свободного агента станет игроком железнодорожников.

28 мая стало известно, что апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Химок» не первоначальный отказ в выдаче лицензии. Таким образом, клуб не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.

Вера выступает за «Химки» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.