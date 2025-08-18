Нападающий ЦСКА Шуманский вернется в общую группу на этой неделе
Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал о своем восстановлении после травмы.
«Восстановление проходит отлично, я думаю, что вторник-среда примерные сроки. На самом деле быстро восстановился, в понедельник будет последняя тренировка вне команды, затем тесты, посмотрим, как поведет себя нога — задняя поверхность бедра. От тестов зависит все. Ориентируюсь, что на этой неделе буду заниматься в общей группе 100 процентов, плюс-минус день», — цитирует футболиста ТАСС.
20-летний нападающий провел 3 матча в этом сезоне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Футболист получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).
Источник: ТАСС
Новости