18 августа, 14:11

Нападающий ЦСКА Шуманский вернется в общую группу на этой неделе

Сергей Ярошенко

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Восстановление проходит отлично, я думаю, что вторник-среда примерные сроки. На самом деле быстро восстановился, в понедельник будет последняя тренировка вне команды, затем тесты, посмотрим, как поведет себя нога — задняя поверхность бедра. От тестов зависит все. Ориентируюсь, что на этой неделе буду заниматься в общей группе 100 процентов, плюс-минус день», — цитирует футболиста ТАСС.

20-летний нападающий провел 3 матча в этом сезоне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Футболист получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Источник: ТАСС
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Шуманский
