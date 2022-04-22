«Спартак» выказал дань уважения болельщикам клуба

22 апреля футболисты «Спартака» отправились на поезде на гостевой матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Перед отправлением футболисты «Спартака» сделали групповое фото на перроне. Игроки клуба позировали с шарфами в цветах команды.

Таким образом, футболисты выразили уважение болельщикам, которые ездят за клубом по всей стране.

Отметим, что в этом году не только «Спартак» отмечает 100-летие клуба, но и еще один юбилей: фан-движению красно-белых исполнится 50 лет, отсчет принято вести с 1972 года.