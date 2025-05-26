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Жевнов назвал Латышонка лучшим вратарем РПЛ в сезоне-2024/25

Роман Кольцов
Корреспондент

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов в разговоре с «СЭ» выбрал лучшего голкипера РПЛ в сезоне-2024/25.

— Как оцените первый сезон Латышонка в «Зените»?

— Мы рассчитывали на его качества, приглашая в команду. Я считаю, что он очень достойно провел сезон. Были некоторые помарки и недочеты, но в принципе у любого вратаря они присутствуют.

— У Михаила Кержакова заканчивается контракт летом. Вы как-то разговаривали с ним на тему того, нужно ли ему продолжать карьеру или нет?

— Миша уже взрослый парень и сам примет решение. Лично я хотел бы, чтобы он остался.

— Кто лучший вратарь сезона в РПЛ?

— Латышонок, — сказал Жевнов «СЭ» в рамках пресс-тура «Win City — город в «Зените».

Евгений Латышок перешел в «Зенит» из «Балтики» летом 2024 года. В прошедшем сезоне вратарь сыграл 28 матчей во всех турнирах и пропустил 15 мячей.

Латышонок сыграл на ноль в 17 встречах РПЛ, что позволило ему обойти голкиперов Станислава Агкацева из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака», у которых по 15 «сухих» матчей.

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Юрий Жевнов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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Источник: «Фламенго» хочет подписать Барко до начала клубного ЧМ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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 5
П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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