Жевнов назвал Латышонка лучшим вратарем РПЛ в сезоне-2024/25

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов в разговоре с «СЭ» выбрал лучшего голкипера РПЛ в сезоне-2024/25.

— Как оцените первый сезон Латышонка в «Зените»?

— Мы рассчитывали на его качества, приглашая в команду. Я считаю, что он очень достойно провел сезон. Были некоторые помарки и недочеты, но в принципе у любого вратаря они присутствуют.

— У Михаила Кержакова заканчивается контракт летом. Вы как-то разговаривали с ним на тему того, нужно ли ему продолжать карьеру или нет?

— Миша уже взрослый парень и сам примет решение. Лично я хотел бы, чтобы он остался.

— Кто лучший вратарь сезона в РПЛ?

— Латышонок, — сказал Жевнов «СЭ» в рамках пресс-тура «Win City — город в «Зените».

Евгений Латышок перешел в «Зенит» из «Балтики» летом 2024 года. В прошедшем сезоне вратарь сыграл 28 матчей во всех турнирах и пропустил 15 мячей.

Латышонок сыграл на ноль в 17 встречах РПЛ, что позволило ему обойти голкиперов Станислава Агкацева из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака», у которых по 15 «сухих» матчей.