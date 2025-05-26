Источник: «Фламенго» хочет подписать Барко до начала клубного ЧМ

«Фламенго» планирует подписать полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко до начала клубного чемпионата мира, сообщает RTI Esporte.

По информации источника, в покупке 26-летнего аргентинца заинтересован лично главный тренер «Фламенго» Фелипе Луис. Также подчеркивается, что руководство бразильской команды планирует осуществить сделку, несмотря на высокую стоимость потенциального трансфера.

Барко летом 2024 года перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». В этом сезоне на счету футболиста 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 14 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.