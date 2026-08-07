Тренер «Зенита» Семак рассказал о том, сможет ли Нино принять участие в матче с «Родиной» 9 августа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 3-го тура РПЛ с «Родиной» поделился с пресс-службой клуба подробностями восстановления защитника Нино после травмы.

— Нино. Что с ним? Как он себя чувствует после небольшого повреждения?

— Нино готов тренироваться вместе с командой и готов будет принять участие в матче [с «Родиной»]. Надеюсь, что ничего в ближайшие два дня не произойдет, что ему могло бы помешать не принимать участие в матче.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками благодаря победам над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0).

В 3-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» у себя дома 9 августа. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.