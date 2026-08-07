Тренер «Зенита» Семак о травме Кондакова: «Сотрясения мозга удалось избежать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении полузащитника Даниила Кондакова и других травмированных перед матчем 3-го тура РПЛ с «Родиной».

В начале второго тайма матча FONBET Кубка России с «Балтикой» (1:0) Кондаков получил удар локтем в лицо от Эдуардо Андерсона, в результате чего у игрока «Зенита» образовалось рассечение над губой. 18-летний футболист был заменен, после чего его увезли в больницу.

«По Даниилу Кондакову: он, слава Богу, восстанавливается потихоньку. Ему зашивали мягкие ткани, отечность большая достаточно, но сотрясения мозга, насколько я знаю, удалось избежать. Поэтому он восстанавливается. Будем надеяться, что ничего серьезного нет. На матч с «Родиной» будет отсутствовать Ду Кейрос, который не в заявке. По другим ребятам, тем, кто не сможет попасть в заявку, мы решим немножко позже», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками благодаря победам над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0).

В 3-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» у себя дома 9 августа. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.