Семак обратился к фанатам «Зенита» перед матчем с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам сине-бело-голубых переде матчем 29-го тура РПЛ против «Сочи».

«Мы всегда ждем поддержку от наших болельщиков, тем более понимаем, что каждый матч сейчас очень важен. Наши болельщики играют важную роль в том, как играет наша команда, с какими эмоциями проходят матчи на нашей родной арене. Конечно, мы их ждем и приглашаем всех болельщиков поддержать нас», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Встреча пройдет 10 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется 15.00 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 62 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

«Сочи» с 21 очком занимает последнее 16-е место.

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