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7 мая, 15:27

Семак обратился к фанатам «Зенита» перед матчем с «Сочи»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам сине-бело-голубых переде матчем 29-го тура РПЛ против «Сочи».

«Мы всегда ждем поддержку от наших болельщиков, тем более понимаем, что каждый матч сейчас очень важен. Наши болельщики играют важную роль в том, как играет наша команда, с какими эмоциями проходят матчи на нашей родной арене. Конечно, мы их ждем и приглашаем всех болельщиков поддержать нас», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Встреча пройдет 10 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется 15.00 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 62 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

«Сочи» с 21 очком занимает последнее 16-е место.

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Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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