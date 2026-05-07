Маринкин рассказал, что ориентируется на Педри и Бруну Фернандеша

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин ответил на вопрос «СЭ» о своем прогрессе.

— Думаю, это благодаря тренерскому штабу, который доверяет мне. Благодаря своему трудолюбию. Мне сейчас ни в коем случае вообще нельзя на что-то там смотреть: просто двигаться по своему пути, по которому я иду. Где-то улучшаться и все будет, где должно быть.

Люблю «Барселону»: треугольник Бускетс — Хави — Иньеста. Сейчас Педри. Бруну Фернандеш также. За всеми умными игроками с достаточно высоким IQ, — сказал Маринкин «СЭ».

Ранее «Динамо» продлило контракт с 19-летним полузащитником до 2029 года. Маринкин с июня 2025 года выступает за вторую команду «Динамо».

В сезоне-2025/26 хавбек провел 11 матчей за основную команду «Динамо» и сделал 1 результативную передачу.

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