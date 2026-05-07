Тренер «Зенита» Семак — о завершении карьеры Кержакова: «Миша — пример для молодежи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о завершении карьеры экс-вратаря команды Михаила Кержакова.

«Миша — пример для молодежи. Я думаю, среди своего поколения он был не самым одаренным игроком, но за счет дисциплины и трудоспособности Миша добился больших успехов и абсолютно заслуженно стал самым титулованным игроком «Зенита». Искренне рад за него. Как я уже сказал, это действительно очень хороший пример для молодого поколения, для всех, кто мечтает стать футболистом. Они должны понимать, что без трудолюбия и дисциплины добиться успеха очень сложно», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

10 мая на матче 29-го тура РПЛ против «Сочи», который пройдет в Санкт-Петербурге, «Зенит» проведет церемонию чествования Кержакова.

Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В сезонах-2024/25 и 2025/26 вратарь не провел ни одного официального матча за клуб.

Всего в составе «Зенита» Кержаков сыграл 138 матчей, пропустил 119 голов и 51 встречу провел на ноль. С сине-бело-голубыми вратарь семь раз становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России и семь раз — Суперкубок страны.

Также за время карьеры Кержаков играл за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».

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