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30 августа 2025, 20:56

Ассистент Морено объяснил, почему главного тренера «Сочи» удалили после матча со «Спартаком»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Роберт Морено.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер «Сочи» Эдуардо Докампо объяснил, почему главного тренера команды Роберта Морено удалили после финального свистка в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

После завершения игры испанец подошел к главному судье встречи Ивану Абросимову и начал спорить с ним, за что получил красную карточку. Докампо пришел на послематчевую пресс-конференцию вместо Морено.

«Сочи» проиграл «Спартаку», пропустив с пенальти на 90+7-й минуте.

— Думаю, мы достойно играли, держали «Спартак» в руках, — сказал Докампо. — У соперника не было особо моментов. Мы пропустили только после пенальти. Думаю, было слишком много наказаний против нас.

— Что Морено хотел донести до арбитра после игры?

— Пенальти был непонятным. Тренер пошел к арбитру, чтобы спросить, почему тот назначил 11-метровый. И он сразу показал ему красную карточку.

— Какой была тактика на игру?

— Надо было сдерживать игроков «Спартака», таких как Барко, Угальде и так далее. Мы хотели играть вторым номером. Хотели дать владение мячом «Спартаку» и как можно чаще выходить в контратаки.

— Можете ли назвать сегодняшний матч лучшим для Сочи в чемпионате? На что команда способна в РПЛ с таким подбором исполнителей?

— В России есть пессимизм в отношении «Сочи». Говорить, на что способна команда, тяжело. Надо работать, работать и работать каждый день. Посмотрим, что будет. А что до лучшей игры... Не знаю. Мы сыграли, наверное, почти со всеми самыми сильными командами чемпионата. С тем же «Локомотивом» до пропущенного гола игра была нашей. Наверное, не скажу, что сегодня был наш лучший матч в сезоне, но он был хороший. Жаль, что не получилось добиться результата. Это больно.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала всего 1 очко в 7 матчах сезона-2025/26.

По информации «СЭ», главный тренер сочинцев Роберт Морено близок к отставке.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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