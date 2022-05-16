Тренер «Зенита» Оливейра об очередном чемпионстве: «Нам не надоело доминировать»

Тренер «Зенита» Оливейра заявил, что команде не надоело доминировать в чемпионате России

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «СЭ» прокомментировал четвертое подряд чемпионство питерского клуба.

— Вам не надоело доминировать в чемпионате России?

— Не надоело. Хотим и дальше продолжать выигрывать, команда старается. Побеждать всегда приятно. Мы много работаем, поэтому такие результаты.

— Сколько еще лет подряд «Зенит» будет чемпионом?

— Сколько получится, столько и будет. Мы не считаем. Будем работать, как обычно. Понимаемся, что не можем выигрывать все время, но очень приятно находится на вершине.

Оливейра работает в «Зените» с января 2019 года. Вместе с командой 39-летний бразильский специалист четыре раза подряд выиграл чемпионат России, в том числе в нынешнем сезоне.