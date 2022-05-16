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Вендел: «Останусь ли я в «Зените» летом? Конечно»

Вендел заявил, что не покинет «Зенит»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Global Look Press

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, что хочет остаться в петербургском клубе. Накануне сине-бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

«Останусь ли я в «Зените» летом? Конечно», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2025-го.

В этом сезоне 24-летний хавбек участвовал в 25 матчах РПЛ, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Помимо этого, бразилец заработал четыре желтые карточки.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vendel-zayavil-chto-ostanetsya-v-zenite-letom/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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