Вендел: «Останусь ли я в «Зените» летом? Конечно»

Вендел заявил, что не покинет «Зенит»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, что хочет остаться в петербургском клубе. Накануне сине-бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

«Останусь ли я в «Зените» летом? Конечно», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2025-го.

В этом сезоне 24-летний хавбек участвовал в 25 матчах РПЛ, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Помимо этого, бразилец заработал четыре желтые карточки.