«Спартак» доиграет следующий сезон в форме от Nike

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, в какой форме московский клуб сыграет в следующем сезоне.

«Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно», — заявил Мележиков.

Ранее, 13 мая, стало известно, что компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком», техническим спонсором которого является с 2005 года. Коммерческий директор московского клуба Рустам Махмутов рассказал «СЭ» о существенных потерях от прекращения сотрудничества с Nike.