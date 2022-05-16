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«Спартак» доиграет следующий сезон в форме от Nike

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, в какой форме московский клуб сыграет в следующем сезоне.

«Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно», — заявил Мележиков.

Ранее, 13 мая, стало известно, что компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком», техническим спонсором которого является с 2005 года. Коммерческий директор московского клуба Рустам Махмутов рассказал «СЭ» о существенных потерях от прекращения сотрудничества с Nike.

ФК Спартак (Москва)
1
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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