Карпин отметил, что второй пропущенный гол от «Локомотива» повлиял психологически на игроков «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объяснил, почему бело-голубые во втором тайме матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» создали меньше моментов, чем в первом.

Игра команда прошла в субботу на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 5:3 в пользу железнодорожников.

«Много факторов влияет на темп: пауза в перерыве, второй пропущенный гол повлиял психологически. Можно найти много причин, сути это не меняет. Если бы продолжили так играть во втором тайме, то возможно результат был бы другим. Хотя даже такая игра в первом тайме не привела к положительному результату. Соперник тоже вносит коррективы по ходу игры, это нужно анализировать уже на свежую голову», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Карпина.

Также тренер ответил, насколько в процентном соотношении «Динамо» уже построено как его команда.

«Если брать таймами, то на 50%. Первый тайм — хороший, второй — нет», — добавил он.

«Динамо» с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Ахматом».